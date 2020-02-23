الجيش الوطني الليبي: قتلنا 16 جندياً تركياً ونعد أردوغان بالمزيد

يستمر سقوط المزيد من القتلى في صفوف القوات التركية خارج حدود بلادهم، حيث أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني الليبي” خالد المحجوب بمقتل 16 جندياً تركياً.



وقال المحجوب إن “16 قتيلاً من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد”.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن قواته تحارب قوات خليفة حفتر في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.



وكانت صحيفة “حرييت” التركية نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 جندياً إلى ليبيا دعماً لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك، فيما أكد أمس الأول وجود مسلحين سوريين تابعين لأنقرة في ليبيا.



ويرى مراقبون بأن سقوط المزيد من القتلى في صفوف القوات التركية سواءً في سورية أو ليبيا من شأنه أن يزيد الضغوط على الرئيس التركي لتغير سياسته التوسعية في المنطقة.



RT