لافروف: الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب
إقالة إمام جامع الرازي ياسر الخطيب
نصرالله: في أي حرب مقبلة مع إسرائيل قد تفتح الأجواء لمئات آلاف المقاتلين في المنطقة
لائحة مطالب الدول المقاطعَة: قطع العلاقات مع إيران وإغلاق "الجزيرة" والقاعدة التركية
اسبانيا: اعتقال دنماركي متورط بتمويل الإرهابيين في سورية
الجيش اللبناني يوقف عددا من الإرهابيين في عرسال
درع صاروخية لحماية كامل الأراضي الروسية بحلول عام 2025
مقتل 12 شخصا جراء تفجير إرهابي وسط جمع من المدنيين في الموصل
معارك درعا تنتظر اتفاقاً «روسياً ــ أردنياً»: تفاهم «مبدئي» على أمن مناطق «تخفيف التصعيد»
وثيقة جديدة تكشف تورط مشيخة قطر بإرسال إرهابيين إلى سورية
اتفاق لتسوية أوضاع المسلحين بريف درعا الشمالي وفتح معبر نصيب مع الأردن
عدد من أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإعادة دراسة مهام بعض لجانه واختصار عددها
جدل العروبة لن ينتهي
صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني

الجيش اللبناني يوقف عددا من الإرهابيين في عرسال

ألقى الجيش اللبناني اليوم القبض على عدد من الإرهابيين في عرسال شمال شرق لبنان.

وذكر بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية داهمت فجرا منزل المتزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي بشير الحجيري في بلدة عرسال البقاعية حيث حصل إطلاق نار كثيف وتمكنت من توقيفه مع إرهابيين آخرين كانوا معه في المنزل مشيرا إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وكان الجيش اللبناني أوقف أمس إرهابيا أيضا في البقاع جهز للقيام بعمليات إرهابية لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.