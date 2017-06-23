الجيش اللبناني يوقف عددا من الإرهابيين في عرسال

ألقى الجيش اللبناني اليوم القبض على عدد من الإرهابيين في عرسال شمال شرق لبنان.



وذكر بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية داهمت فجرا منزل المتزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي بشير الحجيري في بلدة عرسال البقاعية حيث حصل إطلاق نار كثيف وتمكنت من توقيفه مع إرهابيين آخرين كانوا معه في المنزل مشيرا إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



وكان الجيش اللبناني أوقف أمس إرهابيا أيضا في البقاع جهز للقيام بعمليات إرهابية لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات