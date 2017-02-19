الجيش اللبناني يوقف أربعة أشخاص في منطقة عكار للاشتباه بتعاملهم مع مجموعات إرهابية

أوقف الجيش اللبناني اليوم أربعة أشخاص في ضهر العين بمنطقة عكار شمال لبنان للاشتباه بتعاملهم مع مجموعات إرهابية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “الأشخاص الأربعة يحملون الجنسية السورية وهم من آل درويش”.



وأشارت الوكالة إلى أن الجيش اللبناني أوقف أيضا على حاجز وادي حميد في عرسال شمال شرق لبنان شاحنة محملة بالمواد الغذائية متجهة للإرهابيين في جرود عرسال.



وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أمس أربعة إرهابيين في طرابلس وصيدا.

وكالات