الجيش اللبناني يفجر كميات من "نترات الأمونيوم"

كشف الجيش اللبناني اليوم، أن «وحدات الهندسة التابعة له فجرت كمية من "نترات الأمونيوم" تجاوز وزنها 4 أطنان، وكان قد عثر عليها في وقت سابق ببقايا مرفأ بيروت».



وصرحت قيادة الجيش في بيان أنه «تمت معالجة كمية نترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها 4 أطنان و350 كلغ، حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش».



وأعلن الجيش اللبناني الخميس الماضي، عن عثوره على كميات من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت.



ويحاول لبنان تجاوز تداعيات الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في 4 آب الماضي نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طناً من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، مع تدمير أحياء كاملة في العاصمة.



وتم إعلان العاصمة بيروت منطقة منكوبة، وشهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة حسان دياب للاستقالة.