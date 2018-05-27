الجيش السوري يدعو مسلحي ريف درعا إلى إلقاء السلاح

ألقت مروحيات الجيش السوري في مدينة أنخل بريف درعا الشمالي منشورات تدعو المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم.

يأتي ذلك بعد أيام من تحرير الجيش السوري كامل ريف دمشق الجنوبي.

الولايات المتحدة سارعت إلى التحذير من أي عملية في الجنوب، فقد أعربت وزارة خارجيتها في بيان لها السبت عن القلق من الأنباء التي تحدثت عن عملية وشيكة للجيش السوري جنوب غرب سوريا.

البيان قال إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالحفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية، ووقف إطلاق النار الذي تقوم عليه، وحذّر السلطات السورية من أي أعمال من شأنها توسيع نطاق الصراع أو تعريض وقف إطلاق النار للخطر.

وأضافت الخارجية الأميركية أنه ينبغي على روسيا الامتثال لإلتزاماتها المعلنة بما يتسق مع قرارات مجلس الأمن، وكذلك مع وقف القتال جنوب غرب سوريا الذي تمّ الاتفاق عليه بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.



المصدر : الميادين