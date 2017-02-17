الجيش الجزائري يقضي على تسعة إرهابيين في ولاية البويرة

قضى الجيش الجزائري اليوم على تسعة إرهابيين في ولاية البويرة وضبط خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث بنادق نصف آلية وكميات من الذخيرة.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع قولها في بيان.. إنه “في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على تسعة إرهابيين وضبطت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة”.



وكان الجيش الجزائري قضى أول أمس على خمسة إرهابيين في ولاية البويرة فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأحد الماضي أن دورية تابعة لحرس الحدود اكتشفت مخبأ يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في ولاية تمنراست جنوب الجزائر.

وكالات