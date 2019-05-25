التجاري السوري يجدد فوائد ودائعه بالقطع الأجنبي ويلغي ودائع الأشهر التسعة

معدلات جديدة للفوائد المدينة المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية قررها المصرف التجاري السوري واعتمدها ولثلاث عملات تشمل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار، لافتا في قراره إلى أن هذه المعدلات الجديدة للفوائد باتت نافذة وذات أثر منذ الحادي والعشرين من شهر أيار الجاري.



وبحسب القرار فقد أصبحت الفائدة على وديعة الجنيه الاسترليني لمدة اثني عشر شهراً 1.04% في حين أصبحت الفائدة لذات المدة على وديعة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» 1.69% لترتفع في ودائع الدولار لمدة سنة كاملة إلى 4,45%، أما وديعة الأشهر الستة فقد أصبحت لليورو 0,69% وللدولار 3,55% وللجنيه الإسترليني 0,91%.

وبالنسبة لودائع الأشهر الثلاثة بالدولار فقد أصبحت فائدتها المدينة بنسبة 3,52% أما بالجنيه الإسترليني فقد بلغت 0,80%، في حين أصبحت معدلات الفائدة على الجنيه الإسترليني في ودائع الشهر الواحد 0,73% مقابل 3,44% وهي معدل الفائدة المدينة على الدولار لذات المدة.



القرار الصادر عن المصرف التجاري السوي أوجب أن يكون الحد الأدنى للوديعة حتى تستفيد من معدلات الفائدة هذه 3 آلاف دولار أو ما يعادلها، على أن يبدأ احتساب الفوائد من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة، في حين يستمر المصرف في قراره بإلغاء ودائع اليورو لمدتي شهر وثلاثة أشهر، وكذلك إلغاء الودائع لمدة تسعة أشهر وللعملات الثلاث واليورو والجنيه الاسترليني.

وضمن سياق متصل حدد المصرف التجاري السوري في نشرة صادرة عنه وسطي أسعار صرف مجموعة من العملات العربية والأجنبية ضمن الهامش الذي سمح به مصرف سورية المركزي وبما يتناسب مع المصرف نفسه.



حيث حدد المصرف في النشرة سعر الدولار بمبلغ 434 ليرة سورية في حين حدد سعر اليورو بمبلغ 484,37 ليرة أما الجنيه الإسترليني فقد حدد وسطي سعر صرفه بمقدار 552,10 ليرة، إلى جانب الروبل الروسي الذي حددت النشرة سعر صرفه بمقدار 6,71 ليرات واليوان الصيني بسعر صرف بلغ وفق النشرة 62,73 أما الليرة اللبنانية/100 فقد حددت النشرة سعرها بمقدار 28,79 ليرة.



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