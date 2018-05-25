البنتاغون يعلق على قصف مطار الضبعة في حمص

نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مشاركة الولايات المتحدة أو قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بقصف مطار الضبعة في حمص السورية.

وجاء النفي في تصريح صدر عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إيريك بيهون، لوكالة “تاس” الروسية، قال فيها إن هذه الضربات ليست أمريكية أو من قوات التحالف”.وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أفادت في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري في ريف حمص.



ونقلت الوكالة عن مصدر مصدر قوله: “تعرض أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى لضربة صاروخية معادية”، مضيفا أن وساط الدفاع الجوية السورية “تصدت للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه”.



المصدر: تاس