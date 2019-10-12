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البنتاغون: تعرض قوات أمريكية في شمال سوريا لنيران مدفعية من مواقع تركية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت إن القوات الأمريكية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية. 

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية "وقع الانفجار على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة (التي تطالب تركيا بإنشائها) وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أمريكية".

وقال البيان إن "القوات الأمريكية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعيا الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فورا". 

وأَشار البيان "لا إصابات بين الجنود الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ما تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أمريكية فيها".

​هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".