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البغدادي على قيد الحياة

أكّد مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، أن الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي «غير صحيحة»،البغدادي حيٌّ يُرزق لافتاً في حديثٍ صحافي إلى أن الرجل «ما زال على قيد الحياة، في مخبأ خارج مدينة الرقة السورية، معقل داعش».
وأضاف: «تفيد معطياتنا بأن البغدادي لم يُقتل، وموجودٌ ضمن قرى في محيط الرقة السورية منذ أشهر»، لافتاً إلى أنه «كان خارج الرقة خلال الغارات الأخيرة، التي سبقت التحرّك البري»، وفق الرصد الأمني وتقاطع المعلومات الاستخبارية العراقية. وجاء نفي البصري بعد إعلان موسكو، الشهر الماضي، عن اعتقادها بمقتل البغدادي «عندما أصابت غارة جوية روسية تجمّعاً لقياديين كبار في داعش على مشارف الرقة». وقال البصري، في حديثه: «لأننا معنيون أكثر من غيرنا، من أجهزة استخبارات دولية وعربية، بملاحقة ومطاردة ورصد جميع تحركات زعيم داعش وأتباعه، فإننا ننفي خبر قتله»، مشدّداً على أنه «لا صحة للمعلومات والتقارير التي تم نشرها والترويج لها مؤخراً».


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