الاحتلال الأمريكي يُدخل قافلة عسكرية بالتزامن مع إخلاء تركيا إحدى قواعدها في ريف الحسكة

تستمر قوات الاحتلال الأمريكي بتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة شرق الفرات السوري، حيث أدخلت مجدداً قافلة جديدة محملة بمعدات لوجستية وناقلات مدرعات إلى قاعدتها اللاشرعية في منطقة خراب الجير بالحسكة قادمة من شمال العراق.



وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت أمس الأربعاء 11 شاحنة محملة بمعدات لوجستية وناقلات مدرعات وبرادات إلى قاعدتها اللاشرعية في خراب الجير بمنطقة المالكية أقصى الشمال الشرقي من مدينة الحسكة قادمة من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.



وأضافت المصادر أنه “تم أيضاً إدخال 100 سيارة من نوع همر إضافة لمدرعات جديدة إلى القاعدة” لافتة إلى “أن قوات الاحتلال الأمريكي بدأت بزيادة تعزيزاتها لمطار خراب الجير خلال الـ 24 ساعة الماضية”.



وبالتزامن مع هذه التحركات الأمريكية اللاشرعية، أكدت “سانا” أن قوات الاحتلال التركي نقلت الأسلحة والمعدات الثقيلة “مدافع ودبابات” من قريتي المناجير والشبلية في ريف تل تمر الشمالي باتجاه مدينة رأس العين.



وأضافت الوكالة أنه خرج رتل يضم 13 مسطحة تحمل على متنها دبابات ومدرعات عائدة لقوات الاحتلال التركي من موقع تحتله في كازية أبو عدنان غرب مدينة رأس العين باتجاه قرية المشرافة جنوب مدينة رأس العين.



وتحاول قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز سيطرتها على الآبار النفطية شرقي الفرات بشكل كامل، في حين يواجه مشروعها الكثير من العراقيل بسبب المقاومة الشعبية التي تلاقيها هذه القوات من أهالي المنطقة.