الأوروبيون نحو الصين واليابان لمواجهة الحرب التجارية التي افتعلها ترامب

الحرب التجارية التي افتعلها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخراً تحت شعار أمريكا أولاً ضد شركاء بلاده التجاريين في أوروبا وعدد من دول العالم من خلال فرض الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من هذه الدول دفعت الأوروبيين إلى التوجه نحو الصين واليابان لتكوين جبهة لمواجهة الإجراءات الأمريكية التي لاقت استنكاراً واسعاً.



الاتحاد الأوروبي كان أعلن في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأمريكية رداً على فرض ترامب رسوماً جمركية تبلغ نسبتها 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم على وارداتها من أوروبا وعدد من دول العالم.



الجولة الأسيوية لممثلي الاتحاد الأوروبي المقررة خلال اليومين المقبلين تهدف لتوطيد العلاقات التجارية الأوروبية مع الصين واليابان وتشكيل تحالفات بين هذين البلدين و28 بلداً أوروبياً تضم أكبر سوق واحدة في العالم للتصدي لحمائية إدارة ترامب.

رئيسا المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سيكونان ضمن الوفد الأوروبي وسيشاركان في القمة الأوروبية الصينية العشرين التي ستعقد غداً في بكين وسيلتقيان الرئيس الصيني شي جين بينغ وستكون القمة مناسبة للقادة الصينيين والأوروبيين لتأكيد التزامهم المشترك لصالح تحديث منظمة التجارة العالمية وهو أمر يعارضه الرئيس الأمريكي.

الصين التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا في أسيا كانت أيضاً عرضة للإجراءات الأمريكية حيث أصرت إدارة ترامب على فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على أكثر من 800 صنف من البضائع الصينية مثل عربات الركاب وأجهزة البث الإذاعي وقطع الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار فيما تدرس كذلك إضافة حزمة ثانية تضم 284 منتجاً صينياً بقيمة 16 مليار دولار فيما هدد الرئيس الأمريكي بتكثيف الرسوم الأمريكية بشكل تدريجي على بضائع يبلغ مجموع قيمتها 450 مليار دولار.

وبعد الصين سيزور توسك ويونكر اليابان لتوقيع اتفاق تبادل حر مع طوكيو يعد الأهم الذي تفاوض بشأنه الاتحاد الاوروبي بحسب ما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتاس سكيناس الذي اوضح أن الاتفاق سيخلق منطقة تبادل حر تغطي نحو ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي فيما وصفت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم الاتفاق الأوروبي الياباني بأنه “رسالة قوية” ضد الحمائية الامريكية.

وفي ختام زيارته للصين واليابان سيتوجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن للتفاوض مع إدارة ترامب لإنهاء الحرب التجارية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

قرارات وإجراءات إدارة ترامب الاقتصادية لاقت انتقادات على المستوى العالمي وفي الداخل الأمريكي إذ دعت غرفة التجارة الأمريكية النافذة ترامب في وقت سابق هذا الشهر الى إعادة النظر في إجراءاته مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية باتت تؤءثر على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار وتهدد الوظائف فيما رجحت دراسة خسارة ما يقارب 400 ألف وظيفة جراء تلك الإجراءات.

خبراء اقتصاديون حذروا على مدى الأشهر الماضية من الضرر المحتمل على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء من تطبيق سياسات تجارية عدائية وحمائية مشيرين إلى أن ذلك قد يرفع الأسعار ويحدث هزة في سلاسل الإمداد العالمية لكن فريق ترامب لم يأبه كثيراً لهذه التحذيرات حيث وصفها وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بأنها “سابقة لأوانها وربما حتى غير دقيقة”.



المصدر: سانا