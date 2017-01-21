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الأمن العام اللبناني يوقف فتاة سورية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني فتاة سورية تنتمي الى تنظيم داعش الإرهابي بتهمة تشكيل خلية إرهابية وجمع أموال لشراء مواد متفجرة لتنفيذ هجمات في لبنان.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الموقوفة تبلغ من العمر 18 عاما وكانت تقيم في مدينة طرابلس شمال لبنان وقامت بتجنيد فتيات ليشكلن خلية إرهابية بهدف اغتيال رجال أمن وتنفيذ تفجيرات.

وأضافت إن الموقوفة جمعت أواخر عام 2016 مبالغ مالية لتمويل عمليات إرهابية في الداخل اللبناني وشراء المتفجرات بهدف تنفيذ عمليات أمنية ضد الجيش وبدأت بالتخطيط مع آخرين لاغتيال عنصر من مخابرات الجيش اللبناني فحددت مكان سكنه وكانت في صدد تنفيذ عملية الاغتيال وحصلت على مسدس وجمعت أموالا لشراء قنابل يدوية بهدف رميها على مواقع الجيش اللبناني مشيرة إلى أنه جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء العسكري إلا أن المصادر الأمنية تحفظت على هوية باقي أفراد الخلية اللواتي لم يتم توقيفهن بعد.

وأوقفت أجهزة الأمن اللبنانية العديد من الارهابيين خلال الأسابيع الماضية ضمن جهودها الرامية لملاحقة الخلايا الإرهابية.

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