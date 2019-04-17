ماهي خطة موسكو ’غير المعلنة‘ تجاه اتفاق دمشق وطهران وبغداد؟
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند والبرازيل لدى سورية
ظريف في دمشق
هل يلحق رفات كوهين بزخاريا إلى تل أبيب؟
أزمة البنزين بوابة نحو «السعر العالمي»: أين النفط السوري؟
32 ألف جندي سوري مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم
حفيد الجنرال غورو في سورية اليوم للاعتذار عن جرائم بلاده
تصعيد في حلب وريف حماة: تقشّف حكومي في استهلاك الوقود
ارتقاء 11 شهيدا باعتداء المجموعات الإرهابية على حيي شارع النيل والخالدية بحلب
الرئيس الأسد يستقبل مستشار الأمن الوطني العراقي
الصراع على سوريا وأوكرانيا من منظور البروفيسور ألكسندر دوغين
تمديد واشنطن وموسكو مذكرة «منع الاحتكاك»
23 جريحا في غارة للعدوان الإسرائيلي على مصياف غربي سوريا
وصول دفعة جديدة من العائلات المهجرة إلى ممر جليغم في البادية قادمة من مخيم الركبان
تنظيم نحو 800 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال شهر آذار الماضي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الأردن يمنع سوريا من المشاركة في مهرجان بغداد الدولي للزهور!

منعت الحكومة الأردنية الشاحنات السورية المحملة بالمزروعات ونباتات الزينة من عبور حدودها والاتجاه إلى العراق، للمشاركة في “مهرجان بغداد الدولي للزهور” الذي انطلق أمس الاثنين.

وبيّن رئيس لجنة المشاتل في اتحاد الغرف الزراعية السورية، محمد الشبعاني  أن هذا “المنع أدى إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المهرجان، بعد تجهيز الجناح استعداداً لاستقبال المزروعات والورود القادمة من سوريا”.

وأوضح الشعباني أن “الأردن رفض مرور الشاحنات عبر أراضيه عن طريق الترانزيت رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لإدخالها، وخاصة أن هناك موافقات مسبقة تسمح بدخولها إلى العراق للمشاركة في المهرجان، وليس هناك طريق آخر سريع لوصول الشحنات إلى هناك”.

وتشارك سوريا بمهرجان بغداد الدولي للزهور منذ انطلاقه، وحاز الجناح السوري في المهرجان على المركز الأول ضمن الأجنحة الدولية، لأكثر من 5 مرات كان آخرها العام الفائت.


يذكر أنَ العراق تعد السوق الأكبر لصادرات الزهور ونباتات الزينة السورية، حيث تستحوذ على أكثر من 50% من صادرات سوريا والتي تراجعت مع إغلاق الحدود البرية بين البلدين.

 


الاقتصادي