الأردن يمنع سوريا من المشاركة في مهرجان بغداد الدولي للزهور!

منعت الحكومة الأردنية الشاحنات السورية المحملة بالمزروعات ونباتات الزينة من عبور حدودها والاتجاه إلى العراق، للمشاركة في “مهرجان بغداد الدولي للزهور” الذي انطلق أمس الاثنين.



وبيّن رئيس لجنة المشاتل في اتحاد الغرف الزراعية السورية، محمد الشبعاني أن هذا “المنع أدى إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المهرجان، بعد تجهيز الجناح استعداداً لاستقبال المزروعات والورود القادمة من سوريا”.



وأوضح الشعباني أن “الأردن رفض مرور الشاحنات عبر أراضيه عن طريق الترانزيت رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لإدخالها، وخاصة أن هناك موافقات مسبقة تسمح بدخولها إلى العراق للمشاركة في المهرجان، وليس هناك طريق آخر سريع لوصول الشحنات إلى هناك”.

وتشارك سوريا بمهرجان بغداد الدولي للزهور منذ انطلاقه، وحاز الجناح السوري في المهرجان على المركز الأول ضمن الأجنحة الدولية، لأكثر من 5 مرات كان آخرها العام الفائت.



يذكر أنَ العراق تعد السوق الأكبر لصادرات الزهور ونباتات الزينة السورية، حيث تستحوذ على أكثر من 50% من صادرات سوريا والتي تراجعت مع إغلاق الحدود البرية بين البلدين.



الاقتصادي