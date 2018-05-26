اتفاق تركي – أمريكي حول مدينة منبج السورية

اتفقت تركيا وأمريكا على وضع خارطة طريق للتعاون في مدينة منبج السورية، خلال اجتماع مشترك حضره مسؤولون أمريكان وأتراك من مجموعة العمل الخاصة بسوريا، اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار.

و أعلنت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، نقلته وكالة “رويترز” أن مجموعات عمل تركية وأمريكية اجتمعت في أنقرة، الجمعة25/5/2018، ووضعت خارطة طريق للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في مدينة منبج شمالي سوريا.وأعلنت تركيا في وقت سابق أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيجتمع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في 4 يونيو/ حزيران المقبل، لبحث توصيات مجموعات العمل المشتركة.

وقال جاويش أوغلو، إن تركيا ستتحرك مع الولايات المتحدة في منبج السورية، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في بروكسل، الشهر الماضي.وكالات