معارك درعا تنتظر اتفاقاً «روسياً ــ أردنياً»: تفاهم «مبدئي» على أمن مناطق «تخفيف التصعيد»
وثيقة جديدة تكشف تورط مشيخة قطر بإرسال إرهابيين إلى سورية
اتفاق لتسوية أوضاع المسلحين بريف درعا الشمالي وفتح معبر نصيب مع الأردن
عدد من أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإعادة دراسة مهام بعض لجانه واختصار عددها
جدل العروبة لن ينتهي
صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب
تعاون إسرائيلي أردني لمواجهة النفوذ الإيراني
الجيش يدك «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» يتفرج
الولايات المتحدة وروسيا تتأرجحان على حافة الحرب
ميليشيات وأكاذيب وعنصرية كردية تسمم بيئة عفرين
المحكمة الدستورية العليا بمصر توقف الأحكام حول تيران وصنافير
القضاءعلى العشرات من إرهابيي “داعش” و “ النصرة” بدير الزور ودرعا وريف السويداء
الأمن اللبناني يوقف شخصاً لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي
مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي: تثبيت عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها
الأمم المتحدة: لقاءات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين

إنقاذ 400 مهاجر قبالة سواحل إسبانيا

أعلن خفر السواحل في إسبانيا أمس إغاثة أكثر من 400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى جنوب هذا البلد عن طريق البحر منذ يوم أمس.

ونقلت ا ف ب عن خفر السواحل الإسباني قوله إنه ساعد 16 زورقا متهالكا كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر بحر البوران شمال الجزائر والمغرب وأنه تم إنقاذ المهاجرين قبالة مضيق جبل طارق.

وتم نقل الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى موانئ جنوب إسبانيا.

وحصلت عملية الإنقاذ بشكل مشترك بين عمليات الإنقاذ البحري والقوات الجوية والحرس المدني بمساعدة العديد من القوارب التي كانت تجوب المنطقة.

يشار إلى أن قرابة 3300 شخص وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر بين الأول من كانون الثاني و30 نيسان الماضي وأن 59 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال العبور وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.