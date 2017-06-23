إنقاذ 400 مهاجر قبالة سواحل إسبانيا

أعلن خفر السواحل في إسبانيا أمس إغاثة أكثر من 400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى جنوب هذا البلد عن طريق البحر منذ يوم أمس.



ونقلت ا ف ب عن خفر السواحل الإسباني قوله إنه ساعد 16 زورقا متهالكا كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر بحر البوران شمال الجزائر والمغرب وأنه تم إنقاذ المهاجرين قبالة مضيق جبل طارق.



وتم نقل الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى موانئ جنوب إسبانيا.



وحصلت عملية الإنقاذ بشكل مشترك بين عمليات الإنقاذ البحري والقوات الجوية والحرس المدني بمساعدة العديد من القوارب التي كانت تجوب المنطقة.



يشار إلى أن قرابة 3300 شخص وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر بين الأول من كانون الثاني و30 نيسان الماضي وأن 59 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال العبور وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

وكالات