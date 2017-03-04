إصابة سبعة عراقيين إثر تعرضهم لمواد كيميائية أطلقها “داعش” في الموصل

أصيب سبعة مدنيين عراقيين بينهم أطفال بعد تعرضهم لمواد كيميائية أطلقها إرهابيو تنظيم “داعش” في الساحل الأيمن لمدينة الموصل شمال العراق.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها أمس نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” إن “تنظيم داعش الإرهابي أطلق مواد كيميائية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى تعرض خمسة أطفال وامرأتين لهذه المواد”.



وأضاف البيان إن “فرق اللجنة الطبية تعرض الدعم الكامل للفرق الطبية المحلية التي تعالج المرضى السبعة الذين نقلوا إلى المستشفى”.



وكانت القوات العراقية أعلنت في كانون الثاني الماضي العثور على معمل لإنتاج غاز الخردل ومستودع لصواريخ أرض أرض لتنظيم “داعش” الإرهابي في الجزء الشرقي لمدينة الموصل المحرر حديثا.



يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت حذرت في الثالث من أيار الماضي من قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتصنيع أسلحة كيميائية واستخدامها بالفعل في العراق وسورية لافتة إلى عثور فرق تقصي الحقائق في المنظمة على أدلة على استخدام غاز الخردل في هجمات على البلدين وهو ما يثبت أن لدى “داعش” التكنولوجيا والمعرفة اللازمة كما أنه يملك مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.

وكالات