إحباط عملية انتحارية قبل حدوثها بلحظات وسط بيروت

أحبطت الجهات الأمنية اللبنانية عملية انتحارية قبل حدوثها بلحظات في مقهى (كوستا كافيه) وسط بيروت مساء أمس.



ونقلت قناة المنار عن مصادر أمنية لبنانبة قولها “إنه تم ‏إلقاء القبض على شخص انتحاري ونزع الحزام الناسف منه قبيل دخوله مقهى كوستا المعروف في شارع الحمرا الذي يكون مكتظا بالرواد ليلة السبت وذلك بعملية مشتركة بين مديرية المخابرات في الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي”.



وأشارت المصادر إلى أن الانتحاري لبناني الجنسية حسب الهوية التي وجدت معه واسمه عمر حسن العاصي كان يضع حزاما ناسفا تحت سترته ويريد أن يفجر نفسه وقد تم توقيفه ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة بعد إصابته خلال إحباط العملية.



ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات جارية مع الانتحاري لمعرفة ما اذا كان معه آخرون نافية الاشاعات التي سرت عن وجود انتحاري ثانٍ وبينت أنها غير صحيحة.

وكالات