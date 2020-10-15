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أنقرة تتوعد برد قاس لليونان

صرح الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أمس الأربعاء، أن تركيا ستعطي اليونان "الرد الذي تستحقه" في شرق المتوسط، حيث يثير إرسال أنقرة لسفينة بحث عن الغاز في مياه تشهد بها أثينا توتراً.

وقال أردوغان في خطاب له: "سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية الرد الذي تستحقانه على الأرض".

وفي وقت سابق، أرسلت أنقرة السفينة "أوروتش رئيس" إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي.

ووصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.

يذكر أن تركيا  كانت قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي  بحثت فيه فرض عقوبات على أنقرة.
وكانت الولايات المتحدة، قد انتقدت قرار تركيا إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.