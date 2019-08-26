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أسماء الفنانين المشاركين في معرض دمشق الدولي

كشفت إدارة  معرض دمشق الدولي  بنسخته الحادية والستين عن أسماء الفنانين المشاركين في المهرجان الفني المرافق للمعرض.


ويشارك من سوريا كل من  شادي جميل  و علي الديك  و حسين الديك  و شهد برمدا  و حسام جنيد  وأذينة العلي ووائل فرح وأنس كريم و نجما “ ذا فويس كيدز ” تيم الحلبي وكمي غرز الدين.


ومن لبنان يشارك كل من الفنان  وليد توفيق  ورضا و هادي خليل  الجدير ذكره ان معرض دمشق الدولي في سوريا هو معرض دولي يقام في دمشق سنويا، وهو من أقدم وأكبر المعارض الدولية في الشرق الأوسط.