snapchat يحذر المستخدمين عند التقاط “screenshot” لمنشوراتهم على iphone

يحمل نظام تشغيل ios 11 الجديد لمستخدمي هواتف آيفون ميزة جديدة تسمح بتسجيل الشاشة بسهولة أثناء تصفح أي تطبيق، ولكن هذه الميزة أثارت تخوفات البعض، وبدأ العديد من المستخدمين على تويتر وغيرها من المواقع التعبير عن قلقهم من أن الناس سوف يكونوا قادرين على تسجيل ما يتم نشره على سناب شات وإنستغرام دون أن يعلم الناشر.

ولهذا قرر تطبيق سناب شات إطلاق تحديث جديد للمستخدمين يحمل ميزة تعمل على تحذيرهم إذا قام أحد أصدقائهم بتسجيل الشاشة لحفظ ما تم نشره، كما أنه سيرسل تحذير إذا أخذ أحدهم screenshot لأي شيء موجود على الحساب، وهي الخطوة التي تعد بمثابة وسيلة لطمأنة للمستخدمين الذين عبروا عن تخوفاتهم من المزايا التي يوفرها تحديث الآيفون الجديد.