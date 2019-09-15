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LG تعمل على إنتاج هاتف بشاشة قابلة للتدوير

تعمل شركة "LG" الكورية الجنوبية، لإنتاج هاتف بشاشة قابلة للتدوير، وذلك في إتجاه يعتبرُ جديداً ومختلفاً كلياً عن أنماط شركات الهواتف الأخرى.


 ووفقاً لتقرير نشره موقع "bgr"، فإنّ "هذه المعلومات وردت في براءة اختراع مُسرّبة، وقد سجلت في الملكية الفكرية الكورية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ورُصدت في يونيو/حزيران من العام 2019". ولفت التقرير إلى أنّ "هاتف إل جي سيأتي بشاشة قابلة للتدوير بداخل إطار الهاتف، علماً أنها ستكون كبيرة بحجم شاشة الأجهزة اللوحية". وستسعى الشركة المصنعة إلى تجربة الشاشة الجديدة قبل إطلاقها، مع الإشارة إلى أنه لا تفاصيل واضحة وبارزة بشأن الهاتف حتى الآن. 