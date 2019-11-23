932 ضبط “مخالف” في المنشآت السياحية وإغلاق 125 منشأة!

قال مدير الجودة والرقابة السياحية في الوزارة، زياد البلخي، إن المديرية تنظم جولات رقابية تشمل المطاعم والكافيتريات، للتدقيق من حيث الأسعار والنظافة وجودة الخدمات ومراحل تحضير الطعام إضافة إلى مواقع العمل السياحي.. مكاتب السياحة والسفر التي تعنى بتحضير وتشغيل البرامج السياحية الداخلية والخارجية.



وأشار البلخي إلى أن الجولات ستشمل أيضا عربات الإطعام المتنقلة بعد حصولها على الصفة السياحية ولا سيما أن هذه العربات تسهم بتوفير الخدمات في المناطق التي يصعب إشادة منشآت سياحية فيها كالمناطق الأثرية القديمة الضيقة وضمن حرم البحيرات والأنهار والمناطق الجبلية وقرب شواطئ البحار لفترة مؤقتة وخلال ذروة الموسم السياحي.



ولفت البلخي إلى أن المديرية تعمل لتحديد سقوف أسعار بدلات خدمات المنشآت السياحية وإصدار “دليل” تشغيل منشأة سياحية “منشأة إطعام سياحي” يتضمن كل النقاط الأساسية لعمل المنشأة والممارسات والإجراءات الصحيحة سيتم توزيعها على الغرف ومنشآتها السياحية في المحافظات لتفادي المخالفات.

وكانت قد نظمت وزارة السياحة نحو 932 ضبط مخالفة في مختلف المحافظات وتم إغلاق 125 منشأة سياحية مخالفة.



سانا