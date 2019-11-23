الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»
دوريّات روسيّة ــ سوريّة في محيط تل تمر
تعزيزات ضخمة إلى ريف حماة الغربي لإطلاق معركة واسعة تجاه ريف إدلب
الدفاعات الجوية تعترض صواريخ معادية استهدفت محيط مدينة دمشق وتدّمر معظمها
كلُّ روايات الحرب السورية حتى الآن، لم تكن صحيحة
تواصل المعارك حول تلّ تمر: ضغوط تركية لتحسين الاتفاق؟
الجيش يستعيد السيطرة على محطة «تشرين»
«الباب» تنتفض ضد الاحتلال التركي

932 ضبط “مخالف” في المنشآت السياحية وإغلاق 125 منشأة!

قال مدير الجودة والرقابة السياحية في الوزارة، زياد البلخي، إن المديرية تنظم جولات رقابية تشمل المطاعم والكافيتريات، للتدقيق من حيث الأسعار والنظافة وجودة الخدمات ومراحل تحضير الطعام إضافة إلى مواقع العمل السياحي.. مكاتب السياحة والسفر التي تعنى بتحضير وتشغيل البرامج السياحية الداخلية والخارجية.

وأشار البلخي إلى أن الجولات ستشمل أيضا عربات الإطعام المتنقلة بعد حصولها على الصفة السياحية ولا سيما أن هذه العربات تسهم بتوفير الخدمات في المناطق التي يصعب إشادة منشآت سياحية فيها كالمناطق الأثرية القديمة الضيقة وضمن حرم البحيرات والأنهار والمناطق الجبلية وقرب شواطئ البحار لفترة مؤقتة وخلال ذروة الموسم السياحي.

ولفت البلخي إلى أن المديرية تعمل لتحديد سقوف أسعار بدلات خدمات المنشآت السياحية وإصدار “دليل” تشغيل منشأة سياحية “منشأة إطعام سياحي” يتضمن كل النقاط الأساسية لعمل المنشأة والممارسات والإجراءات الصحيحة سيتم توزيعها على الغرف ومنشآتها السياحية في المحافظات لتفادي المخالفات.
وكانت قد نظمت وزارة السياحة نحو 932 ضبط مخالفة في مختلف المحافظات وتم إغلاق 125 منشأة سياحية مخالفة.

 


سانا