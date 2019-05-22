9 طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف

اتباع الطرق المنزلية التالية قد تساعدك حقاً في التخلص من احتقان الأنف بسهولة ويسر، تعرف عليها من خلال هذا المقال.



احتقان الأنف أو انسداده والذي يمتاز بتراكم المخاط، وألم الجيوب وتورم الأنسجة الأنفية، غالبا ما يكون عرض لمشكلة صحية أخرى، مثل عدوى الجيوب أو نزلات البرد. عادةً ما يتحسن المصاب في غضون أسبوع واحد، ولكن اتباع الطرق المنزلية التالية لعلاج احتقان الأنف من شأنها أن تسرع فترة العلاج وتخلصك من الأعراض المزعجة.



طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف



هناك طرق عدة قد تساعدك في التخلص من احتقان الأنف منزلياً، والتي تشمل:



1- خل التفاح



يعد خل التفاح أحد أفضل العلاجات السريعة للتخلص من انسداد الأنف، فهو يعمل على تفتيت المخاط المتراكم. كما يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تساعد بدورها في علاج سيلان الأنف.



قم بمزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام مع ملعقة كبيرة من العسل الخام في كوب من الماء الدافئ، واشربه لبضعة أيام بمعدل (3-2) مرات يوميا.



بإمكانك أيضاً وضع كمية متساوية من الماء وخل التفاح الخام في وعاء على النار حتى يغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناتج من الخليط، تأكد من إغلاق عينيك جرب هذا بمعدل (2 - 3) يوميا.



2- الثوم



هو أحد أفضل طرق العلاج المنزلي للحد من احتقان الأنف، فخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات تساعد على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي التي تسبب الانسداد.



3- مشروب البندورة الحار



هذا العلاج ممتاز للتخلص من انسداد الأنف وتحسين تدفق المخاط بواسطة الممرات الأنفية، فهو يحتوي على مكونات صحية مثل عصير الطماطم والثوم والليمون.



لتحضيره قم بغلي المكونات التالية بعد مزجها في وعاء: (كوب من عصير البندورة، 2 من فصوص الثوم المقطعة، 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الفلفل الحار، رشة من الملح).

تناول هذا المشروب الساخن مرتين يوميا.



4- استنشاق البخار



استنشاق البخار هو علاج أخر شائع للتخفيف الفوري من احتقان الأنف، وطارد طبيعي للمخاط ومعيقات الجهاز التنفسي.

يمكنك استخدام أي من هذه العلاجات من (2-4) مرات يوميا:



ضع منشفة فوق رأسك لتساعدك على احتجاز البخار ابقي رأسك بعيدا عن الماء بمسافة ذراع واحد، ضف بضع من أوراق النعناع أو شجر الكين إلى الماء المغلي، ثم استنشق البخار لمدة 10 دقيقة.

أضف ملعقة كبيرة من بذور الكروم (carom seeds) إلى الماء المغلي ثم استنشق البخار لمدة 10 دقائق.



تحذير: لا ينصح عموما باستنشاق البخار للنساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي أو ارتفاع ضغط الدم أو مرضى القلب، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة بسبب مخاطر السماط.

5- ري الأنف (غسل الأنف بالمحلول الملحي)



يمكن أن تستخدم محلول ملحي لعلاج احتقان الأنف، فهو يساعد في إخراج المخاط والمهيجات من الممرات الأنفية ويعطيك نتائج ممتازة.



لتحضير المحلول الملحي: قم بمزج ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود -الملح المعالج باليود يمكن أن يسبب تهيج في الممرات الأنفية- في كوبين من الماء المقطر الدافئ.



إليك الطريقتان الأكثر شيوعا في ري الأنف:



وعاء نيتي: وهو وعاء على شكل قمع يمكن شراؤه من الصيدليات يستخدمه الناس بكثرة لغسل الجيوب الأنفية وطرد المخاط والسوائل، قم بإمالة رأسك للخلف وصب الخليط مباشرة في أحد فتحات الأنف، اسمح له بالخروج من الفتحة الأخرى، كرر هذه العملية مع فتحة الأنف الأخرى.



الطريقة الثانية: وضع محلول الملح في راحة يدك بعد غسلها جيدا واستنشاقه بواسطة إحدى فتحات الأنف، كرر أي من هذه الطرق مرة أو مرتين يوميا لبضعة أيام.



6- الفلفل الحار



يعد الفلفل الحار فعالاً للغاية في تخفيف احتقان الأنف والتهاب الجيوب.



فمادة الكابسيسين (Capsaicin) المستخلصة من الفلفل الحار تعمل على تحفيز سيلان الأنف للتخلص من المخاط المتراكم والمواد المسببة للحساسية في الجيوب الأنفية.



قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار إلى ملعقة كبيرة من العسل ثم تناوله عدة مرات يوميا.



هناك خيار أخر هو الاستعانة بقطنة تنظيف الأذن بعد إضافة القليل من مسحوق الفلفل إليها، ثم إدخالها بعناية إلى الأنف للحث على العطس ومسح الجيوب الأنفية. قد تشعر في البداية بالحرق، لكنه يمر بسرعة كرر ذلك (2-3) مرات يوميا.



7- المضاد الحيوي فيكس فابوراب (Vicks VapoRub)



وهو مضاد للاحتقان شائع الاستخدام دون وصفة طبية. يتكون من زيت الكافور والمنثول الذي يساعد على إزالة الانسداد وجعل التنفس سهلاً ومريحاً.



قم بدهن المرهم بلطف في منطقة الحلق والصدر والظهر قبل النوم، أو ضع كمية قليلة من المرهم في ماء مغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناجم لبضعة دقائق، كرر العملية حسب الحاجة.



8- الزنجبيل



هو علاج اخر فعال وسهل لاحتقان الأنف، لامتلاكه مضادات الأكسدة العالية التي تساعد على تثبيط إفراز المخاط والحفاظ على الحركة الهدبية الأنفية.



لتحقيق نتائج فعالة قم بغلي كوبين من الماء على نار هادئة، وضف إليها ملعقة كبيرة من شرائح الزنجبيل الطازجة، اتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى ينضج، ثم امزجه مع عصير الليمون الطازج والعسل الخام. تناول كوبين إلى ثلاثة من المزيج الدافئ يوميا.



9- الكركم



الكركم يعمل كمضاد للجراثيم والالتهابات ويساعد على تقليل تورم والتهاب الممرات الأنفية، مما يجعله علاج منزليا اخر فعال لاحتقان الأنف.



يمكنك مزج ملعقة صغيرة من الكركم أثناء قيامك بغلي كوب من الحليب، دعه على النار لمدة 5 دقائق ثم تناوله يوميا مع القليل من العسل.



تستطيع مزج ملعقتان كبيرتان من الكركم مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل ورشة من الفلفل الحار وتناوله مرة أو مرتين يوميا.



نصائح إضافية



هذه النصائح قد تساعدك في استرداد صحتك والتخلص من الاحتقان بأسرع وقت ممكن:



- خذ دشا طويلا أو تنفس البخار من وعاء مليء بالماء الدافئ.



- تناول الماء والسوائل بكثرة للتقليل من المخاط ومنع التهاب الجيوب المزمن.



- ارفع رأسك باستخدام الوسائد ليتدفق المخاط بسهولة عبر ممرات الأنف.



- تناول حساء الدجاج الذي تعده جدتك منزلياً



- تناول الأطعمة الحمضية لمكافحة الالتهاب والتي تحتوي على فيتامين



- العلاج بالأبر والتدليك الذاتي يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض.الحصول على الراحة خلال فترة المرض لمساعدة جسمك على استرجاع صحته.



- الحفاظ على الرطوبة الكافية داخل منزلك.



- الابتعاد عن مسببات الحساسية المحتملة التي قد تؤدي إلى تفاقم حالتك.



- تجنب بعض الأطعمة للحد من المخاط، مثل منتجات الألبان والحبوب والسكر والبطاطا وغيرها من الخضروات الجذرية النشوية.



- مارس التمارين الرياضية يوميا للتقليل من احتقان الأنف.