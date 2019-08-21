87 فريقاً في بطولة أولمبياد الروبوت العالمي

يشارك 87 فريقاً من مختلف المحافظات في البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي التي تنظمها هيئة التميز والإبداع تحت عنوان (المدن الذكية) في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق يوم الخميس القادم.



وتستمر البطولة ثلاثة أيام وفق بيان للهيئة وتضم خمس مسابقات هي المسابقة النظامية (الفئة الابتدائية) للأطفال واليافعين أقل من 13 عاماً والمسابقة النظامية (الفئة المتوسطة) من عمر 13 إلى 15 عاماً والمسابقة النظامية (الفئة العليا) من عمر 16 إلى 19 عاماً والمسابقة المفتوحة للفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا والمسابقة الجامعية (مسابقة التحدي المتقدم) للشباب من عمر 17 إلى 25 عاماً.



وتمثل الفرق المشاركة نوادي الروبوتيك في الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية والمراكز التدريبية المتخصصة ويتأهل الفريق الحائز على المركز الأول في كل فئة إلى البطولة العالمية المقرر إقامتها في هنغاريا في تشرين الثاني القادم.



سانا