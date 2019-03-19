81 ميدالية للأولمبياد الخاص بدورة الألعاب العالمية

يواصل منتخب سورية للأولمبياد الخاص تألقه في دورة الألعاب العالمية الأولى المقامة في العاصمة الاماراتية أبو ظبي حيث زاد غلته إلى 81 ميدالية 30 ذهب 35 فضة 16 برونز وذلك مع نهاية منافسات اليوم الرابع من الدورة.



وتألق منتخبنا في اليوم الرابع بأدائه المتميز ليضيف ميداليات جديدة إلى رصيده في البطولة ففي السباحة نال سامي مرعي ذهبية سباق 50 متر فراشة وتسنيم البزرة ذهبية سباق 25 متر حرة وأحرزت ياسمين بدران ذهبية الريشة الطائرة ونال راكان سلامة الميدالية البرونزية فيما حقق كل من رفيف الحراكي وإخلاص عودة فضية البولينغ.



وفي مسابقة التنس أحرزت نور الحمصي الميدالية الفضية وكانت البرونزيتان من نصيب هانية النابلسي وعبادة يوسف أما مسابقة ألعاب القوى فأسفرت نتائجها عن فوز محمد حجار بذهبية سباق 5000 متر جري ونالت لينا الدير عطاني فضية مسابقة 30 متر متعرج فيما نال باسم عبدو ذهبية البوتسي تاركا الفضية لريم النجار.