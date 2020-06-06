6 معادن أساسية يحتاجها الجسم يوميا

قدم موقع "verywellfit" المتخصص في الصحة والغذاء شرحا عن أهم المعادن الأساسية الضرورية ودورها في الجسم والأطعمة التي تتوفر فيها هذه المعادن للحرص على تزويد الجسم بما يكفي منها يوميا.



الكالسيوم



يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر الضرورية لصحة العظام والأسنان، ويحتاجه الجسم أيضا للقيام بعملية تخثر الدم ووظيفة الجهاز العصبي ووظيفة العضلات.



ويوجد الكالسيوم بكميات كبيرة في منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي. وإذا لم تكن من الأشخاص الذين يرغبون بتناول الحليب، فهناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم. على سبيل المثال يتواجد في المكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء.



الكلوريد



الكلوريد هو عنصر مثير للاهتمام، يحتاجه الجسم لصنع عصارة المعدة ويوجد إلى جانب الصوديوم في السائل المحيط بالخلايا، ويعمل الكلوريد مع الصوديوم للمساعدة في الحفاظ على توازن سوائل الجسم.المغنيسيوم



المغنيسيوم ضروري للوظائف البيوكيميائية التي تتحكم في العديد من الإجراءات في الجسم، بما في ذلك تقلصات العضلات والنبضات العصبية، كما أنه ضروري للسيطرة على نسبة السكر في الدم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة العظام القوية.ويوجد المغنيسيوم في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الخضراء الداكنة، ويوجد أيضًا في الزبادي وسمك السلمون والموز والبطاطس.



الفسفور



الفوسفور عنصر مهم جدا لنمو العظام ووظيفة غشاء الخلية في الجسم، ويعمل مع فيتامينات "ب" المعقدة لتحويل الأطعمة التي نتناولها إلى طاقة يحتاجها الجسم لتنفيذ جميع الأنشطة اليومية.



البوتاسيوم



البوتاسيوم ضروري جدا لوظيفة الجهاز العصبي وتقلص العضلات، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة في حال نقصانه، وتعتبر المستويات المناسبة من البوتاسيوم مهمة جدا في الحفاظ على مستويات طبيعية في ضربات القلب، وقد يؤدي نقص أو زيادة هذا المعدن إلى عدم انتظام ضربات ويهدد الحياة أو فشل الجهاز التنفسي.



ويتواجد البوتاسيوم في السائل داخل خلايا الجسد، لذلك فهو ضروري لتحقيق التوازن الطبيعي للسوائل في جميع أنحاء الجسم، يمكن للبوتاسيوم أن يقاوم تأثير الصوديوم على ضغط الدم.



وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الفواكه والخضروات مثل الموز والبطاطا، وكذلك البقوليات والحليب والمكسرات، واللحوم، ويتواجد في المكملات الغذائية، لكن لا تؤخذ إلا في وصفة طبية.



الصوديوم



يعمل الصوديوم مع الكلوريد للحفاظ على توازن السوائل خارج الخلايا ومحيطها، وتناول الصوديوم مهم لتنظيم ضغط الدم، ويعتبر نقص الصوديوم من الحالات النادرة، وفي الواقع، يعد ارتفاع مستويات الصوديوم مشكلة أكثر انتشارًا، واستهلاك الكثير من الصوديوم قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الناس.



يوجد الصوديوم مع الكلوريد في ملح الطعام ويوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ولكن معظم الصوديوم يأتي من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الملح أو المواد الحافظة المصنوعة من الصوديوم، لذلك تعتبر في بعض الأحيان أطعمة مضرة للصحة.