5 آلاف "داعشي" من فرع "خراسان" على الحدود الأفغانية

أكد مدير جهاز الأمن الروسي "ألكسندر بورتنيكوف" اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان بالقرب من حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.



وأشار إلى حصول روسيا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل .



وكالات