400 مليون ليرة لإنارة القابون ومجمع القدم الصناعي

طالب أعضاء مجلس محافظة دمشق بزيادة موازنة الشركة العامة الصرف الصحي والتي لا تتجاوز 200 مليون ليرة في عاصمة يتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة، وكانت المؤسسة طالبت بزيادة موازنتها إلى مبلغ 500 مليون ليرة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في المدينة ونظراً لما تعانيه المؤسسة من نقص في الآليات والكوادر اللازمة لعملها، حيث تمتلك فقط عشر مضخات لسحب المياه لم تسعف عمال الشركة في التخفيف من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً الأمر الذي استدعى الاستعانة بفوج الإطفاء للمساندة في سحب المياه، وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي على ضرورة إيجاد الحلول لدعم المؤسسة وشراء المعدات الضرورية لعملها.‏

وتناولت مداخلات أعضاء المجلس في اجتماعهم أمس ضرورة التزام المؤسسات والمديريات بتبسيط وتسهيل إجراءات سير معاملات المواطنين، والابتعاد عن التسويف والتأجيل كما يحصل مع بعض المعاملات في مالية دمشق والمصالح العقارية والسجل المؤقت حيث تستغرق على سبيل المثال لا الحصر معاملة الفراغ العقاري فترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر دون تبرير واضح للأسباب والمسوغات.‏

وفي رده على المداخلات بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في المحافظة فيصل سرور أنه تم تخصيص مبلغ 400 مليون ليرة لإعادة الإنارة لمنطقة القابون ومعامل التريكو في الزبلطاني ومجمع القدم الصناعي، وحول الإشكالات ومعاناة المواطنين في مدينة دمشق وضواحيها مع سيارات التاكسي العامة لفت سرور إلى أنه تم تحرير مئات المخالفات حول عدم التزام السائقين بتسعيرة العداد، حيث وصل عدد المخالفات إلى 1040 مخالفة عدم التزام بالتسعيرة وصلت إلى التوقيف ودفع غرامات عالية، إضافة إلى 1713 مخالفة عدم وضع لائحة الأسعار في مكان واضح من السيارة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 35 ألف سيارة تاكسي عامة تعمل في العاصمة وضواحيها.‏

من جهته بين مدير النقل الداخلي المهندس سامر حداد أنه تم توقيع عقد استثمار 40 باصاً مع شركة خاصة على خط الزاهرة القديمة – كراجات، لافتاً إلى أنه ستتم الاستفادة ما أمكن لتغطية النقص الحاصل في بعض الخطوط التي تعاني نقصاً في عدد الباصات.‏



المصدر: الثورة