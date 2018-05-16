4 كروت حمراء بيد الأسد.. ترقبوا مفاجات شهر تموز

في خضم ما يجري من مستجدات على الساحة السورية ومع اقتراب سيطرة الجيش العربي السوري السيطرة بشكل كامل على العاصمة دمشق وريفها.

وعلى الرغم من صعوبة معركة مخيم اليرموك والحجر الأسود التي يستخدم بها تنظيم داعش الارهابي اجرامه في حرب عصابات كبيرة إلا ان الجيش السوري استطاع كسر خطوط عميقة جداً في الحجر الأسود ومخيم اليرموك على الرغم من التحصينات الكبيرة التي جهزها داعش للتصدي…بعد تحريرهما ومع اقتراب انتهاء مصالحات ريف حمص يكون الجيش السوري قد اقترب من السيطرة على مساحة كبيرة جدا من سوريا ويكون قد احكم السيطرة على حمص وريفها بشكل كامل ودمشق وريفها بشكل كامل ونسبيا يكون قد اكمل ال 75 بالمئة من السيطرة على مساحة سوريا



وفي بحث اجراه البروفيسور الروسي سيرغي ماتازوف مع صحيفة روسية مختصة بالشؤون العسكرية في الشرق الأوسط قال الباحث إن الجيش السوري قد انتصر تقريباُ بشكل كامل وتوقع الباحث انتهاء العمليات العسكرية في كل من حمص وريف دمشق ودرعا وسيطرة الجيش السوري عليهم بشكل كامل مستندا على معطيات جيو سياسية وعسكرية تبشر بنهاية العمليات العسكرية بهم في منتصف شهر تموز.

وقال ماتازوف يكون الأسد بعد ذلك قد اصبح اللاعب الاقوى في المعركة ويكون بامكانه استخدام كروته الحمراء التي وصفها ماتازوف بانها ستكون صفعة كبيرة لمختلف الجهات التي تعادي روسيا وحليفها الرئيس الاسد

واضاف ماتازوف الكرت الاحمر الاقوى بيد الأسد يكون طرد تنظيم داعش الارهابي من سوريا الذي وصفه الباحث بانه على

الرغم من تلاشيه ولكنه يبقى الخطر الاكبر في سوريا.



اما عن الكرت الثاني سيكون حصر الارهابيين في ادلب وريف حلب وتوقع الباحث بعملية عسكرية كبيرة روسية سورية ضد تركيا متوقعا بانها ستمانع دخول قوات جكومية سورية الى ادلب وريف حلب و ضرب التجمعات المسلحة هناك …

ووصف ماتازوف الكرتين الاخريين بانهما سيكونان ما اسماها بالصفعة الكبرى متكتما عن تفاصيلهما ….قائلا انهما سيخصان ضربة مؤلمة لاسرائيل ولم يضف ماتازوف اي معلومات اضافية .



ترجمة | نادر عبد الروؤف



بولتيكيا اسوتتشيد