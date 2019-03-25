35 شاحنة مواد إغاثية لـ6500 عائلة بدرعا

بدأت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري توزيع مساعدات إغاثية على القاطنين والمهجرين العائدين إلى مناطقهم في درعا.

وأفادت المنظمة في بيان لها تلقت سانا نسخة بانه تم توزيع قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 35 شاحنة على أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد ليتم توزيعها على 6500 عائلة من القاطنين والمهجرين العائدين إلى هذه المناطق.



وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن المساعدات تضمنت 6500 سلة صحية و250 سلة صحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و1000 سلة صحية للأطفال و12993 مجموعة ألبسة شتوية مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونيسيف والمجلس الدنماركي للاجئين.