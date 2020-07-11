أوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة في درعا الدكتور وليد الداخول أن النقابة تتابع واقع عمل الصيدليات لجهة التراخيص وتوفر الأدوية والالتزام بمعايير المهنة لجهة دوام الصيدلي والمناوبات وغيرها، ونتيجة الجولات التي جرت مؤخراً تم توجيه حوالي 30 إنذاراً بحق صيدليات لارتكاب مخالفات عدم وجود الصيدلي على رأس عمله والإغلاق بقصد عدم البيع، مع توجيه الصيادلة ببيع الدواء بمعدل قطعة واحدة لكل مريض لإتاحته لجميع المحتاجين ريثما يتم توريد كميات كافية وتنبيههم لعدم الاحتكار تحت طائلة المسؤولية، مشيراً إلى أنه عندما تسمح الظروف في بعض مناطق المحافظة سيتم بالتعاون مع مديرية صحة درعا إلزام الصيدليات بالتراخيص وإغلاق تلك التي يزاول العمل فيها غير مؤهلين.



وفيما يتعلق بالأسعار أوضح الداخول أن هناك لجنة مختصة لدى وزارة الصحة معنية بعملية التسعير، لافتاً إلى أن سبب رفع أسعار الأدوية يعود في جزء منه لانحسار قدوم بعض المواد الداخلة في صناعة الأدوية من بلد المنشأ نتيجة الحصار وجائحة كورونا وكذلك ارتفاع سعر الصرف لدى المركزي الذي يتم به تمويل قطاع الدواء، مبيناً أنه رغم ارتفاع أسعار معظم الأودية بحوالي الضعفين إلا أنه لا تزال هناك ندرة في بعضها وخاصةً تلك الخاصة بأمراض الضغط.









تشرين