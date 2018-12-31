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2500 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط جديد لإقامة 2500 وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية.


وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن المخطط يهدف لإقامة 2500 وحدة استيطانية لتوسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية خربة النحلة جنوب بيت لحم.


وكانت سلطات الاحتلال استولت على نحو 1700 دونم من أراضي الفلسطينيين في القرية.


وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين, صعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وأقرت خلال الأسبوع الماضي إقامة 2750 وحدة استيطانية جديدة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.