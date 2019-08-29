200 مليون ليرة أرباح شركة صناعة الأحذية في 7 أشهر

تعمل الشركة العامة لصناعة الأحذية على تصنيع مختلف أصناف الأحذية لتلبية متطلبات جهات ومؤسسات القطاع العام عبر معمليها في مصياف والسويداء بعد خروج معمليها في درعا والنبك من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية.



وأشار المهندس محمد خير الرفاعي مدير عام الشركة إلى أن كمية الإنتاج بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 176 ألف زوج أحذية وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة وبلغت الأرباح 200 مليون ليرة لنفس الفترة فيما بلغت مبيعاتها لنفس الفترة من العام السابق 130 ألف زوج أحذية تصل قيمتها الى 1.161 مليار ليرة.



وبين الرفاعي أن إدارة الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين المواد الأولية و المستلزمات السلعية الخاصة بالعملية الإنتاجية بأقل الأسعار ما أدى لخفض مدخلات الإنتاج وزيادة الأرباح مشيراً إلى أن خطة الشركة خلال العام الحالي تتضمن شراء عدد من الآلات لمعمليه في مصياف والسويداء ودراسة تحديث واستكمال تجهيزات معمل النبك كما تم افتتاح خطي إنتاج للأحذية المدنية ولتدوير المخلفات الجلدية في مصياف.



وأكد الرفاعي أهمية افتتاح هذين الخطين من حيث زيادة إنتاج المعمل وتحقيق قيمة ربحية ورفد الأسواق بمنتجات جديدة إضافة لتحسين الدخل المادي للعمال وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة ولا سيما ذوي الشهداء.



يذكر أن أرباح الشركة بلغت خلال العام الماضي أكثر من 300 مليون ليرة .



سانا