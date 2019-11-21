167 منشأة سياحية بالخدمة في دمشق وريفها

بيّن تقرير أصدرته وزارة السياحة أن عدد المنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة حتى الربع الثالث من العام الجاري بلغ /167/ منشأة بقيمة استثمارية /83 / مليار ليرة وبطاقة استيعابية /13261/ كرسي إطعام و/1735/ سريراً فندقياً، كما منحت وزارة السياحة /3/ رخص تشييد سياحية في محافظتي دمشق وريفها بقيمة استثمارية /1,572/ مليار ليرة وبطاقة استيعابية /1372/ كرسي إطعام، إضافة إلى منح رخصة لمشروع متعاقد عليه وفق صيغة الـ BOT للشركة السورية للنقل والسياحة لإقامة شاطئ مفتوح (لابلاج) .



كما تم ترخيص مركزي تدريب سياحي في محافظتي السويداء ودمشق بطاقة استيعابية /191/ طالباً، إضافة إلى منح رخصة توظيف سياحية في محافظة حمص لفندق ومسبح وفعاليات متممة ومركز تدريب سياحي بعدد أسرّة /84/ سريراً و/500/ كرسي وعدد طلاب /96/ وبتكلفة استثمارية /1,640/ مليار ليرة .



و ضمن خطتها لتطوير الكوادر العاملة في القطاع السياحي في كل المناطق منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل لمركز تدريب سياحي باختصاص علوم سياحية بطاقة استيعابية /60/ طالباً وطالبة في منطقة مصياف التي تعد من المناطق السياحية المهمة على مستوى القطر لما تحتويه من مناطق أثرية ودينية وتنوع طبيعي وبيئي إضافة إلى وجود عدد كبير من المنشآت السياحية في المنطقة.



تجدر الإشارة إلى أنه يبلغ عدد مراكز التدريب السياحي في كل المحافظات /26/ مركزاً إضافة إلى عدة طلبات لترخيص مراكز جديدة في كل من اللاذقية وريف دمشق.



تشرين