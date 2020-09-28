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14 شابا يتناوبون على اغتصاب طفلة بعمر 8 سنوات في السودان

شهدت السودان جريمة بشعة، بحق الطفلة زينب ذات الثمان أعوام، حيث أقدم 14 شخصًا على اغتصابها، وسط تهديدات لها بالقتل إنْ هي أبلغتْ أهلها.

حيث روت الطفلة زينب ياسر من السودان و هي ابنة لوالدين منفصلين و تقيم مع والدتها ، تفاصيل اغتصابها من قبل ابن جيرانها و13 آخرين بشكل متكرر ، حيث كانت تذهب إلى منزل جيرانها للعب، و كان شقيق صديقتها يأخذها إلى غرفة في المنزل ويغتصبها بوحشية، بحسب صحيفة “سودان نيوز”.

وأشارت الطفلة إلى أن والدتها علمت بالحادثة وطلبت منها الصمت، وقالت: “ هددتني بالقتل إذا أخبرت أحدًا بما حدث”.

ومن جانبه، قال والد الطفلة إن ابنته طلبت منه الإقامة معه ومفارقة والدتها، ولاحظ أنها تعاني من اضطراب نفسي حاد، وشرود ذهني متكرر، وتوتر حاد، وعدم رغبة في الطعام، تقرب منها وحادثها فروت له تفاصيل الحادثة.

فاتخذ الإجراءات القانونية، وفتح بلاغ ضد 17 متهمًا، منهم بعض أقارب المغتصبة، بعد أن أكد تقرير الطبيب الشرعي، أن الطفلة تعرضت للاغتصاب.

وهزّت هذه الحادثة المجتمع السوداني، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات الطفلة، مطالبين بإعدام المدانين في حوادث الاغتصاب في الساحات العامة والميادين .