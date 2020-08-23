الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة الشمالي
بعد الضغط على الاحتلال التركي .. تزويد محطة علوك في الحسكة بالكهرباء للبدء بضخ المياه
لليوم الثاني والعشرين الحسكة عطشى... والهلال الأحمر يناشد الأمم المتحدة
مظاهرات في ريف القامشلي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي
سورية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جريمة النظام التركي بقطع المياه عن الحسكة
قصة رامبو السوري
القواعد الأميركية في المهداف: انطلاق المقاومة الشعبية؟
الحسكة تختنق عطشاً .. ومطالب شعبية للضامن الروسي و المنظمات الدولية لتحييد آبار علوك
إصابات بين المدنيين وأضرار مادية إثر انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة
رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية.. انعقاد الملتقى العشائري الثالث في مدينة حلب
مقتل عنصر من “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة
سورية تصدر أحكام غيابية بحق شهود زور في المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري
زعيم حزب السعادة التركي: تدخل أردوغان في سورية أوصل المنطقة إلى وضع صعب
بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية
محكمة منتهية الصلاحية!

13394 طالباً يتوجهون للدورة الإضافية للشهادة الثانوية في اللاذقية

قال مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل إن 96 مركزاً امتحانياً في محافظة اللاذقية استقبل 13394 طالباً وطالبة لتقديم امتحان المادة الأولى في الدورة الإضافية للشهادة الثانوية في فرعيها الأدبي والعلمي وهي مادتي الجغرافية والرياضيات .

وأوضح أبو خليل أنه في إطار تطبيق التعليمات الامتحانية الوزارية سجلت مديرية التربية 8 حالات غش موزعة بين (قصاصات، جوال، سماعة بلوتوث، تمزيق ورقة إجابة).

وأضاف أبو خليل “مديرية التربية في اللاذقية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الامتحانية وأدواتها من مراكز وقاعات وتأمين الكمامات للطلبة والقائمين على العملية الامتحانية وتنفيذ آلية تعقيم المراكز قبل 24 ساعة من موعد تقديم كل مادة امتحانية، بشكل يضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وضمان صحة الطلاب والقائمين على الامتحانات”.

 


باسل يوسف 