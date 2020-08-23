13394 طالباً يتوجهون للدورة الإضافية للشهادة الثانوية في اللاذقية

قال مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل إن 96 مركزاً امتحانياً في محافظة اللاذقية استقبل 13394 طالباً وطالبة لتقديم امتحان المادة الأولى في الدورة الإضافية للشهادة الثانوية في فرعيها الأدبي والعلمي وهي مادتي الجغرافية والرياضيات .



وأوضح أبو خليل أنه في إطار تطبيق التعليمات الامتحانية الوزارية سجلت مديرية التربية 8 حالات غش موزعة بين (قصاصات، جوال، سماعة بلوتوث، تمزيق ورقة إجابة).



وأضاف أبو خليل “مديرية التربية في اللاذقية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الامتحانية وأدواتها من مراكز وقاعات وتأمين الكمامات للطلبة والقائمين على العملية الامتحانية وتنفيذ آلية تعقيم المراكز قبل 24 ساعة من موعد تقديم كل مادة امتحانية، بشكل يضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وضمان صحة الطلاب والقائمين على الامتحانات”.



باسل يوسف