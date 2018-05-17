13 عملا دراميا و برامج منوعة على قناتي الفضائية والدراما خلال شهر رمضان

ثبتت قناة سورية دراما على اجندتها خلال شهر رمضان المبارك 13 عملا دراميا ستعرض وتعاد على مدار الساعة مع قابلية زيادة العدد إضافة لعرض برامج ترفيهية ومسابقات ومنوعات من وحي الدراما.

والمسلسلات التي ستعرض على القناة هي قسمة وحب -روزنا -وهم -رائحة الروح- فوضى -الغريب -شبابيك -وحدن- بوح السنابل-حارة خارج التغطية-سياسي ع مآسي- حريم الشاويش ويوميات المختار.

وستعرض برامج ترفيهية ومنوعة من وحي الدراما تحاكي مختلف شرائح الجمهور منها استديو الدراما الذي سيعرض يوميا خلال فترة الظهيرة ليرصد تفاعل الجمهور مع المسلسلات وبرنامج كوميدي من وحي الكاميرا الخفية بعنوان مقلب مشقلب وآخر يعنى بأجواء المطبخ طبخة على الرصيف وبرنامج لاقونا ع السوق و برامج مسابقات مثل ضوي قلوب الكل الذي سيطل ثلاث مرات يوميا معتمدا على تقديم مقاطع من الاعمال الدرامية وبرنامج وين الغلط الذي سيقدمه بقالب درامي الفنانان نزار ابو حجر و اندريه سكاف.

وسيستمر برنامج نبض الارض ليرصد اجواء رمضان مع افراد الجيش العربي السوري و يطل يوميا برنامج المساء سهرة شام ودراما بمدة نصف ساعة ويبث من دمشق والمحافظات اضافة لعدد من الفواصل المعتمدة على ارشيف التلفزيون من التراث الفني السوري والعربي.

وعن التحضيرات لعروض الشهر المبارك قالت الاعلامية وفاء الاسعد مديرة قناة سورية دراما حاولنا بفترة قصيرة التحضير لبرامج شهر رمضان المبارك ليكون عملنا مرضيا للجمهور خاصة اننا حصلنا بحسب استبيان لجريدة الثورة مؤءخرا على اعلى نسبة مشاهدة لدى الجمهور السوري وهذا يحملنا مسؤولية للمحافظة على هذا الترتيب وكسب جمهور جديد.

وأضافت الأسعد شهر رمضان مختلف عن سابقاته في السنوات الماضية مع ظهور بوادر النصر بفضل انتصارات الجيش العربي السوري لذلك اردنا تقديم وجبة برامجية خفيفة وترفيهية للمشاهد بأسلوب رشيق يرضي أغلب الشرائح مع التركيز على المسلسلات وتوزيع عرضها بصورة تراعي تواجد جمهور القناة في الخارج.

أما القناة الفضائية فستعرض أربعة أعمال درامية هي فوضى-شبابيك-وهم-وحدن إلى جانب برامج منوعة ثقافية وترفيهية وخدمية واجتماعية منها كان يا ما كان رمضان-شهر الخير في رمضان- أسواق رمضان-حكاية مثل- انا والطبيعة -تقاسيم جولانية-معايدات رمضانية-الناس لبعض-أجواء رمضانية-كاش مع باسم-خيمة رمضانية-مساجد دمشق-سفارات و ثقافات-صحتك في رمضان- بين الناس-نفحات جولانية-حزورة رمضان-طبق رمضان.

سانا