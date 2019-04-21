13 شهيداً في معركة صد هجوم المسلحين على أحياء مدينة حلب

استشهد 13 عنصراً من الجيش العربي السوري وأصيب 8 آخرون، خلال معركة صد هجوم مسلحي “جبهة النصرة” على أحياء مدينة حلب من الجهة الغربية.



وارتقى “الشهداء 13 خلال صدهم لهجوم مسلحي “جبهة النصرة” المتواجدين بمنطقة الراشدين غرب حلب، فجر السبت، من جهة سوق الجبس”.



كما تصدت “وحدات الجيش للهجوم الذي استمر لحوالي ساعتين، دون تغيّر في خارطة السيطرة”.



وتزامنت الاشتباكات مع استهداف مسلحو “النصرة” حيي حلب الجديدة والحمدانية بالقذائف المتفجرة، اقتصرت أضرارها على المادية”.



ويتواجد مسلحو “جبهة النصرة” في المناطق الملاصقة لأحياء مدينة حلب، واجزاء من تلك الاحياء الواقعة بأقصى الشمال الغربي والجنوب الغربي من المدينة.



وفي التفاصيل، فإن مناطق سيطرة مسلحي “جبهة النصرة” هي معامل البليرمون في أقصى الشمال، وجزء من حي المالية بجمعية الزهراء، لتمتد في الريف الشمالي حتى الحدود التركية المفتوحة والتي يدخل عبرها امدادات للمسلحين.



ويتواجد المسلحون أيضا في حي الراشدين بحلب الجديدة في الجهة الغربية والجنوبية من المدينة، ليستمر امتدادهم في ريف حلب الجنوبي الممتد حتى ريف إدلب.



يذكر أن القذائف الصاروخية التي يتعمد مسلحو “جبهة النصرة” استهداف المدينة بها تصل لحي جمعية الزهراء وشارع النيل والشهباء، بالإضافة لحي حلب الجديدة والحمدانية.



تلفزيون الخبر