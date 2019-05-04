12 جناحاً لسورية في معرض طهران للكتاب

تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات المعرض الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين تحت شعار “القراءة قدرة” بمشاركة ناشرين من عدة دول بينها سورية.



وأوضح ماهر عبد الحليم مندوب اتحاد الناشرين السوريين إلى المعرض أن دور النشر السورية تشارك من خلال 12 جناحاً إضافة إلى جناح الاتحاد وتضم أهم وأحدث إصداراتها في مختلف المجالات الفلسفية والعلمية والأدبية والدينية والاجتماعية.



ولفت عبد الحليم صاحب دار اقرأ للنشر إلى أن المشاركة السورية هي الأكبر عربياً، موضحاً أن المعرض يمتاز هذا العام بحجمه الواسع وقراؤه ينتمون لمختلف الشرائح العمرية، مبيناً أن شريحة واسعة من القراء الإيرانيين يهتمون باللغة العربية.



وفي تصريحات مماثلة اعتبر العديد من أصحاب دور النشر السورية أن الإقبال كان جيداً ولكنه ليس كالسنوات الماضية.



وكان المعرض افتتح في الـ 23 من الشهر الماضي ويستمر لغاية الرابع من الشهر الحالي وذلك بمشاركة 2400 ناشر محلي و 800 ناشر أجنبي عرضوا 400 ألف عنوان كما شهد أيضاً إقامة الكثير من النشاطات والملتقيات الثقافية وتوقيع كتب جديدة.