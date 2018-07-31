100 ليرة سعر بطاقة الدخول.. و 600 رجل أعمال في معرض دمشق الدولي

أكد فارس كرتلي مدير عام المؤسسة العامة للمعارض أنه تم التنسيق مع مجموعة من الجهات فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات التي ستقدم تسهيلات للمشاركين في الدورة الستين من معرض دمشق الدولي لافتا أن التسهيلات ستشمل حسومات على الشحن وتذاكر الطائرات منوهاً أن حزمة التسهيلات ستصدر قريباً.



‏وأشار أن المؤسسة وبالتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين قامت بتوجيه دعوة لحوالي 600 رجل أعمال للمشاركة في المعرض وذلك بهدف إتاحة المجال لهؤلاء للاطلاع على المنتجات والبضائع السورية ودراسة إمكانية توقيع عقود على هامش المعرض لافتاً أن الدعوة لهؤلاء تشمل تذاكر السفر والإقامة المجانية وحسومات على سعر المتر.‏

وبيّن أن سعر بطاقة الدخول للمعرض حدد بـ 100 ليرة سورية حيث ستقوم الشركة التي فازت بالمزايدة ببيع بطاقات الدخول للمعرض كما تم تأمين 150 باص لضمان النقل المجاني للزوار إضافة إلى قطار الضواحي الذي سيصبح بالخدمة قبل انطلاق موعد الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي.‏



و أوضح أنه تم تخصيص 11 باباً للدخول بدلاً من 3 أبواب كانت معتمدة في دورة العام الماضي لافتاً إلى أن بيع بطاقات الدخول للمعرض سيكون في دمشق بأماكن تُحدد لاحقاً وذلك لمنع الازدحام والتدافع على بوابات الدخول ومشيراً إلى تخصيص مساحة 33 ألف متر مربع كمرآب لسيارات العامة.‏



كرتلي أكد ان عدد الدول المشاركة في المعرض وصل حتى اللحظة 46 دولة أما بالنسبة للشركات المشاركة فهو في ارتفاع متواتر أما بالنسبة للمساحة المحددة فقد تجاوزت 90 ألف متر مربع.‏



المصدر: الثورة