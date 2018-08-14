10 وظائف ستكون مطلوبةً بكثافة خلال السنوات العشر القادمة

هذه النصائح لمن هو مقبل على الدراسة في الجامعة أو أنّه يحاول استكمال دراساته العليا (ماجستير ودكتوراه) أو يريد أن يتدرّب لأجل العمل، أو يخطّط بعنايةٍ، فهنا أكثر 10 وظائف سوف تكون مطلوبةً بكثافة من الآن فصاعداً :

أولاً: أخصائيّ تحليل بيانات Data Analyst



مطلوب بكثافة خصوصاً مع رواج تقنيّة “السحابة”، يقوم أخصائي إدارة وتحليل البيانات بتقديم الخبرات الفنيّة اللازمة لاستخراج البيانات من التطبيقات وأنظمة المعلومات وتحليلها ومعالجتها، والتأكّد من صحّتها ونمذجتها وتحويلها إلى معلوماتٍ لدعم اتّخاذ القرار، إضافةً إلى تطوير الحلول التي تسهّل الوصول إلى البيانات ذات العلاقة.

ثانياً: الأمن وحماية المعلومات Cyber Security



يطغى الهاجس الأمنيّ على العالم، وترتفع الفاتورة الأمنيّة، والحرب الحاليّة هي مزيجٌ بين حربٍ إعلاميّةٍ وإلكترونيّةٍ بامتياز. سيكون العالم بحاجةٍ ماسّةٍ لهذه الوظيفة؛ نظراً لتزايد حوادث الاختراقات وتسريب البيانات الشخصيّة للأفراد والمؤسّسات.



ثالثاً: البعد الدوليّ Internationalization

مفهومها هو خلق صفةٍ عالمةٍ للتخصّص الخاصّ بك، ذلك لأنَّ الدول في تماسٍّ مستمرّ، والقوانين والتعليمات والسياسات الداخليّة والخارجيّة دائماً تخضع للتطوير والتجديد، وكثيراً من الأشياء تتداخل مع بعضها، وكثيراً من البرامج تتمّ على أرض الواقع، كبرامج التعاون المشترك وبرامج التعاون الإستراتيجيّ في العديد من الدول، خاصّةً الدول التي تكون في الإقليم نفسه.

رابعاً: البرمجة



وخصوصاً في التطبيقات الخليويّة، ومن المتوقّع أنْ يحتاج العالم لهذه الوظيفة في المستقبل في عالم الأعمال، إذ سيكون صاحب هذه الوظيفة مسؤولاً عن تقييم الاحتياجات العمليّة والشخصيّة من العالم الرقميّ، وتحديد المجموعة المثاليّة من البرامج والتطبيقات اللازمة للشركات وأصحابها.

خامساً: الطباعة ثلاثية الأبعاد Printing 3D



إنّ هذا المجال يتوسّع ويتطوّر بشكلٍ هائل، وسيكون الشخص المتخصّص في الموادّ المستخدمة في الطباعة الثلاثيّة الأبعاد مماثلاً لذلك المتخصّص في الطابعات الموجودة حالياً، فيقوم بصيانتها وحلّ أيّة مشكلةٍ تطرأ عليها .



سادساً: الطاقة البديلة والمتجدّدة

الريح والشمس باقيتان.. ربّما سيكون المستقبل للطاقة البديلة، ما سيدفع بالكثيرين إلى تكوين شركاتٍ تُعنى بتحويل طاقة المنازل من الطاقة الكهربائيّة إلى الطاقة الشمسيّة.

سابعاً: المخطّط الماليّ



قليلٌ منّا يحبُّ الرياضيات والحساب، لذا كلّ شركةٍ في العالم تسعى إلى الحصول على موظّفٍ ماليٍّ أو تستعين بجهةٍ أُخرى حتّى تُدير الأمور الماليّة الخاصّة بها. هذا الشخص سيساعد بخبراته في بناء خططٍ ماليّةٍ من أجل توفير الاحتياجات المستقبليّة للأشخاص والشركات.

ثامناً: المستشار الشخصيّ

يظهر هذا النوع الغريب مع ازدياد الضغوطات والاضطرابات النفسيّة التي يُعاني منها كثيرٌ من الأشخاص، خصوصاً في العصر الحديث بكامل تعقيداته، وأصبح من الضروريّ وجود شخصٍ مستعدٍّ لتقديم المساعدة (نصائح – تدريبات – تمارين النهوض بالروح الإيجابيّة).

تاسعاً: التعليم الإلكترونيّ عن بعد



إذا كنّا نعتمد على الغرفة الصفيّة فسوف تولي إلى غير رجعة، فلا بدّ للهيئات والمدارس والجامعات أنْ تعمل بكثافةٍ على توظيف عمليّة التعلم الإلكترونيّ. سيكون معلّمو وأساتذة المستقبل مجبرين على التعامل مع التقنيّات الحديثة ليتمكّنوا من تقديم المحاضرات والدروس الخصوصيّة التي بدأت منذ بضع سنواتٍ بالانتقال من العالم الحقيقيّ إلى العالم الافتراضي.

عاشراً: التسويق الإلكترونيّ

يزداد هذا التخصّص تعقيداً، وتزداد المنافسة فيه بطريقةٍ رهيبة، فهذا علمٌ يُدرّس، وتُكرّس له الميزانيّات الضخمة. ستحتاج الشركات في السنوات القليلة القادمة إلى خبراء للقيام ببناء إستراتيجيّات التسويق وتنفيذها.



وكالات