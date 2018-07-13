10 علامات للبطيخة الحمراء الحلوة

من قال إن البطيخة المقفولة أنت وحظك، إما أن تكون حمراء وإما أن تكون “قرعة”، لا تنخدع بكلام البائعين، فالبطيخ الأحمر الذي يتمتع بمذاق حلو، يمكنك أن تتعرف عليه بسهولة بهذه النصائح البسيطة:

1- موسم البطيخ الأحمر الحلو المذاق يكون من بداية شهر حزيران وحتى اخر شهر آب، وقبل ذلك يكون بشاير وبعد ذلك يكون قليل الحلاوة.

2- التخبيط على البطيخ المفروض أن يكون نقر بأحد الأصابع ويجب أن يرتد صوت عميق يدل على حلاوة البطيخ.

3- البطيخة يجب أن يكون لونها أخضر لامع، وابتعدو عن اللون الأخضر الفاتح فهو مخزن فترة طويلة.

4- البطيخ يجب أن تكون لينة قليلاً وقابله للضغط عليها فهذه هي البطيخة المرملة.

5- البطيخ التي لم ينزع منها جزرها هي الأفضل والأحدث.

6- لا تشتري البطيخة التي تحتوي على بقعتين صفر اللون، البقعة الواحدة من الجانب الذي يقابل الأرض في فترة زراعة البطيخ، وإذا وجدت بقعة أخرى فهي تدل على أن البطيخ ترك فترة طويلة في الشمس.

7- لا تشتري بطيخة لينة وغامقة من جزء ما أو مشقوقة من احد النواحي فهذا الجزء فاسد.

8- كلما كانت البطيخة أكثر استدارة فهي أفضل في النوع و المذاق.

9- يجب أن يتناسق حجم البطيخة مع وزنها فلا تشتري بطيخة صغيرة ثقيلة الوزن، أو كبيرة خفيفة الوزن.

10- اخيراً يفضل أن تشتري البطيخ من بائع واحد حيث تبنى الثقه بينكم طوال موسم البطيخ في الصيف حيث تضمن ان تنجو من غش التجار والبطيخ “الأقرع”.

المصدر : وكالات