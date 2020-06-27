10 حيل لنوم مريح خلال أيام الصيف الحار

قدمت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، 10 حيل تضمن بها النوم بكل راحة خلال الطقس الحار:



1) ضع لوازم فراشك (أغطية السرير والوسادات) داخل كيس بلاستيكي ثم ضعه في الفريزر لبضع دقائق، وإذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في ثلاجتك فإن وضع كيس الوسادة أو البيجاما كفيل بالغرض.



2) املأ زجاجة ماء ساخن بالماء المثلج وضعها على "نقاط التبريد" في جسمك،: الركبتين والكاحلين والمعصمين والرقبة والمرفقين، كما يمكنك ملء زجاجة ماء ساخن بالماء البارد وتجميدها وأخذها معك إلى السرير.



3) رطب جسمك قبل النوم بكريم الألوفيرا ويجب حفظه في الثلاجة.



4) املأ زجاجة عطر فارغة بالماء المبرد واحتفظ بها بجانب سريرك لكي ترشها على وجهك وظهر رقبتك وظهر ركبتيك لتبرد.



5) استخدم البيجاما القطنية وأغطية القطن الرقيقة والنقية لسريرك، وذلك لأن القطن عالي الجودة هو مادة الفراش المثالية للنوم.



6) تأكد من عدم تناول الكثير من البروتين لأن هذا يمكن أن يسخن جسمك بالفعل عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، وفقا لخبير النوم ديف جيبسون.



7) تناول الطعام الحار، ولكن قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، لأنه قد يجعلك تتعرق ما يعزز من برودة جسمك.



8) أوقف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في غرفة النوم لأن هذه تنبعث منها الحرارة، كذلك أغلق المقابس.



9) شرب الماء بانتظام خلال النهار، ولكن ليس كثيرا في الليل، حوالي نصف لتر قبل النوم سيكون كافيا لإبقائك رطبا ويمنعك من الاستيقاظ والذهاب إلى الحمام.



10) وهي التي قد تزعج شريك حياتك، وهي النوم في سرير منفصل عنه، وذلك لأن جسدان يساويا ضعف حرارة الجسم.