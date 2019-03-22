“وزير السعادة” يكشف سقف أحلام السوريين!!

"عندما تمطر السماء بيوتاً للشباب من أجل الزواج , عندما يزيد دخل الموظفين ,عندما تتوفر الكهرباء في المنازل دون انقطاع و نشعر بالدفء من توافر المازوت, عندما نحصل على قارورة من الغاز المنزلي من دون جهد يبذل "هذه ليست حاجات يومية وحقوق طبيعية للسوريين إنما هي سقف أحلامهم للوصول إلى السعادة .



" لو كنت وزيراً للسعادة ما هي القرارات التي تتخذها؟" مع هذا السؤال البسيط تنوعت آراء السوريين بالإجابة بعدما أثار جدل الكثيرين في حلقة من برنامج "حكي شو" عبر أثير إذاعة أرابيسك بمناسبة يوم السعادة العالمي الواقع في 20 /آذار والتي تحتفل به بعض مجتمعات الشرق الأوسط إضافة إلى مجتمعات أخرى في جميع الدول العالم اعترافاً بأهمية السعادة وتوفير الرفاهية للإنسان أينما كان.



تأرجحت الإجابات بين الحالة الجدية والتهكمية فأحدهم مثلاً قرر كوزيراً للسعادة أن يوزع حبوباً تحتوي على هرمونات مركزة تشعر الإنسان بالفرح إضافة إلى سجائر تحتوي على نيكوتين ينشر إحساس "الفرفشة" ، فيما اتجهت أخرى إلى إقامة حفلات "الأركيلة" وتقديم الغذاء المجاني من طعام وشراب وحلويات وتحديداً " الشوكولا " مع تقديم اقتراحٍ لبناء قرية كاملة من هذا النوع من الحلويات. فيما ذهب البعض إلى تأمين المواصلات المجانية و بمفهوم عكسي أي أن كل شخص يستقل سيارة أجرة يأخذ من السائق الأموال بدلاً من أن يدفع.



شاب آخر تخيل نفسه وزيراً أيضاً وقرر صرف 50000 ل.س لكل متسول بدلاً من 50 ل.س أما إحدى الفتيات التي تعشق تربية الحيوانات الأليفة فكان لها رأي خاص في كرسي وزير السعادة فقررت جمع الحيوانات المشردة من الشوارع السورية وعلى وجه الخصوص القطط ووضعها في منزل كبير يحوي كل ما تحتاجه القطة من معلبات ومستلزمات وأدوات ترفيهية.

على الرغم من أن هذا السؤال افتراضي ومن محض الخيال إلا أن أغلب آراء السوريين أجمعت على قراراتٍ تتعلق باحتياجات المواطن الرئيسية و أقل حقوقه المشروعة، فتمثلت بتأمين مواد الحياة الأساسية كالغاز والمازوت والكهرباء والمأكل واللباس والمسكن والعيش بأدنى الإمكانيات المادية .



مع كل هذه الإجابات الصادمة للبعض والفكاهية للبعض الآخر ، يبقى الأمل حاضراً أن يكون هذا المنصب المفترض كرؤيا مستقبلية لبلدنا كما نحب أن نراها ولمواطنيها كما نأمل أن يعيشوا، بحزنٍ أقل وسعادة أكبر .. أسوة ببعض الدول العربية والغربية التي جعلت للسعادة يوما ووزارات ومراكز اختصاصية .





ويبقى السؤال لكم : لو كنت وزيراً للسعادة ما هي القرارات التي تتخذها ؟؟







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