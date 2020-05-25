“ناسا” تكشف سر الكون الموازي لعالمنا !

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن علماء من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، نجحوا في الوصول إلى أدلة عن وجود كون موازٍ لعالمنا، إذ يسير فيه الزمن إلى الوراء، وتحكمه قوانين فيزيائية مناقضة تماماً لما هو موجود أو متعارف عليه في عالمنا.

وأوضحت “ديلي ستار” أن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عثرت أثناء تجربة للكشف عن الأشعة الكونية على جسيمات قد تكون من خارج عالمنا.



وأضافت أن “ناسا” استخدمت بالونا عملاقاً يحمل الهوائي الدافع العابر للقارة القطبية “ANITA” فوق القارة القطبية الجنوبية، حيث لا وجود لضوضاء راديو قد تشوش على النتائج.



ولاحظ العلماء أن هناك “رياحاً” مستمرة لجسيمات عالية الطاقة، حيث تأتي من الفضاء الخارجي، بعضها أقوى مليون مرة من أي شيء يمكن أن يولد على الأرض.



وأضاف العلماء أن الجسيمات منخفضة الطاقة “نيوترينوات” تستطيع المرور عبر الأرض وتتفاعل بالكاد مع مادة كوكبنا، إلا أن الأجسام ذات الطاقة الأعلى تتوقف بسبب المواد الصلبة الأرضية.



وأشارت “ديلي ستار” إلى أن الجسيمات عالية الطاقة لا يمكن اكتشافها إلا وهي تنزل من الفضاء الخارجي، مضيفة أن اكتشاف جزيء أثقل “نيوترينو تاو” وهو يخرج من الأرض يعني أن هذه الجسيمات تسير للخلف بمرور الوقت، مما يعد دليلا على وجود كون مواز، حسب نفس المصدر.



ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن بيتر غورهام المشرف الرئيسي على الدراسة قوله، إن الطريقة الوحيدة التي قد يتصرف بها جسيم بهذه الطريقة، تكمن في تغيره إلى نوع مختلف من الجسيمات، وذلك قبل المرور عبر الأرض ثم العودة مرة أخرى.



وأضاف الفيزيائي غورهام من جامعة “هاواي” أن “الجميع لم يكن مرتاحا لتلك الفرضية”.



وأشار إلى أن التفسير السهل لهذه الظاهرة هو أنه “في لحظة ما يعرف بالانفجار العظيم قبل حوالي 13.8 مليار سنة تم تشكيل كونين: أحدهما هو عالمنا والآخر يعود فيه الزمن إلى الوراء، من وجهة نظرنا”، يقول غروهام.