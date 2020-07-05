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“قسد” تعتقل عدد من المدنيين بعد اقتحام منازلهم في دير الزور

أقدمت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً بدعم من طائرات “التحالف الدولي” على مداهمة عدد من منازل المدنيين واعتقال عدد من الأشخاص في ريف دير الزور.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن “قسد” داهمت قرية الحصين الواقعة قرب بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 4 أشخاص.

وأشار “المرصد” إلى أن العملية رافقها تحليق مكثّف لطائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إطار انتهاكات “قسد” لحقوق المدنيين والاعتداء عليهم باستمرار، نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية تأكيدها على أن مجموعة من “قسد” اقتحمت منازل عدد من المدنيين في ناحية تل حميس على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الناحية خلال الأيام الماضية واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

يشار إلى أن “قسد” المدعومة أمريكياً تعمد باستمرار إلى انتهاك حقوق المدنيين والاعتداء عليهم من خلال مداهمة منازلهم وخطفهم والسيطرة على ممتلكاتهم وغيرها من الاعتداءات.