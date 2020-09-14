“قسد” تختطف مجموعة من الشبان في الحسكة وتدهس مدني في دير الزور

تستمر “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في مناطق شرق الفرات السوري.



وأكدت مصادر أهلية أن عناصر “قسد” شنت حملة مداهمات طالت مدينة الشدادي اختطفت خلالها عدداً من الشباب لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب الخاصة لنقلهم إلى “التجنيد الإجباري” قسراً.



وفي ريف دير الزور الشمالي أصيب مدني بجروح خطيرة جراء دهسه من قبل سيارة تابعة لـ”قسد” في مدخل مدينة الصور.



كما اقتحمت مجموعة من “قسد” قبل يومين عدداً من المنازل في القامشلي واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وتعمد “قسد” إلى ممارسة كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها من اعتقالات وخطف وسرقة ممتلكات المدنيين وغيرها.







