“فيسبوك” تطرح واجهة جديدة لمنصتها على الويب

بدأت “فيسبوك” بإتاحة واجهة تطبيقها الجديدة على موقعها بشكل تدريجي، مطلقةً عليه اسم “فيسبوك الجديد”.



وأطلقت “فيسبوك” الواجهة الجديدة لعدد قليل من المستخدمين كمرحلة أولى قبل إتاحتها للجميع في وقت لاحق، بحسب مواقع مختصة في التكنولوجيا.



وتتميز الواجهة الجديدة بزيادة المساحات البيضاء والألوان الفاتحة، إضافة لدعمها الوضع الليلي.



ويوجد في الجانب أقسام الموقع كما في التطبيق، ومن الأعلى هناك شريط أيقونات للوصول لأهم وظائف الموقع كالإشعارات والملف الشخصي والمجموعات ومسنجر.



وقال خبراء تكنولوجيون أن “التصميم الجديد على الويب، يبدو مستوحا بشكل كبير من تطبيق الموبايل”.

وأتاحت “فيسبوك” لمن جرّب التصميم الجديد إرسال ملاحظاته للأخذ بها قبل اعتماد التصميم وتوفيره رسمياً لجميع المستخدمين بدءاً من شهر آذار أو نيسان المقبل.





تلفزيون الخبر