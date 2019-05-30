“فيسبوك” تحذف أكثر من ملياري حساب وهمي

حذف موقع “فيسبوك” 2.2 مليار حساب وهمي خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الحالي، بعد أن أوقفت أكثر من مليار حساب وهمي في الربع الأخير من العام 2018، و583 مليون حساب في الربع الأول من العام نفسه.



وقالت الشركة، بحسب موقع “بلومبرغ”، أنها حذفت الغالبية العظمى من الحسابات في غضون دقائق من إنشائها، لذا لا تُحتسب ضمن مقاييس المستخدم النشط، التي تراقبها “فيسبوك” شهريا ويوميا.

وقال غاي روزن، نائب رئيس السلامة والمعايير المقيدة في “فيسبوك” أن “الكميات الهائلة من الحسابات المزيفة يقودها مرسلو البريد العشوائي، الذين يحاولون باستمرار التهرب من أنظمتنا” فيما لم ينسب روزن حسابات البريد العشوائي إلى أي مجموعة أو كيان محدد.



وباشرت “فيسبوك” بالعمل على مقياس جديد، الخميس، حيث حذفت أكثر من 1.5 مليون مشاركة من فئات تروج لمبيعات المخدرات أو الأسلحة النارية، وقالت إنها تود توسيع مجهودها ليشمل أنواعا أخرى من الأنشطة غير القانونية.



وكُشفت الإحصاءات الجديدة من خلال تقرير شفافية المحتوى الثالث لموقع “فيسبوك”، وهو عبارة عن وثيقة نصف سنوية تحدد جهود الشركة في إزالة المشاركات والحسابات، التي تنتهك سياساتها.



فيما تقول “فيسبوك” إنها تعمل على تحسين الخدمة، وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، اكتُشف تلقائيا 65% من المشاركات، التي حُذفت بسبب خطاب الكراهية. وقبل عام، كان هذا الرقم 38% فقط.

وكانت شركة “فيسبوك” أعلنت، في وقت سابق، عن حظرها مئات الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بشركة “إسرائيلية” على منصتي “فيسبوك” و”انستغرام” بسبب “سلوك زائف منسق” يستهدف المستخدمين والتأثير على الانتخابات في عدد من الدول.



كما قامت الشركة بحظر مجموعة من الحسابات لشخصيات بارزة من استخدام منصاتها الاجتماعية، بعد أن اعتبرتها “شخصيات خطيرة” وتقوم “ببث خطاب كراهية”.



يذكر أن “فيسبوك” أعلنت عن عزمها على القيام بحملة ضد “خطاب الكراهية”، آذار الماضي، بعد تلقيها انتقادات واسعة إثر قيام مطلق النار في حادثة المسجدين بنيوزيلندا يبثّ مجريات عملية القتل على الهواء مباشرة عبر منصّة “فيسبوك.